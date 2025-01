Vitão contesta rumores de pressão por saída do Internacional: ‘Tudo mentira’

Após a vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o São José, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na última terça-feira (29), o zagueiro Vitão voltou a ser assunto. Isso porque o defensor se manifestou e refutou os rumores que estava pressionando por uma saída para o Flamengo. Ele fez questão de frisar que seguirá satisfeito caso a diretoria do Colorado decida por encerrar as tratativas com os cariocas e opte pela sua permanência.

“Estou muito feliz aqui. Falaram que estou forçando minha saída, mas é tudo mentira. Estou feliz e vamos por mais vitórias”, apontou Vitão.

O próprio empresário do defensor em uma ocasião anterior também se posicionou para desmentir que buscou conversar com a diretoria do Inter na tentativa de destravar o negócio. Também negou que já havia ume encontro marcado com os dirigentes do Flamengo para prosseguir no negócio.

Oferta do Flamengo por Vitão

O Rubro-Negro realizou apenas uma oferta ao Internacional de 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual) por Vitão. Além disso, propôs o perdão do valor de 4 milhões de euros (quase R$ 25 milhões) a receber pela venda de Thiago Maia

O Internacional chegou a pensar em progredir nas conversas e respondeu a proposta do Flamengo dizendo que queria 10 milhões de euros (quase R$ 62 milhões) em dinheiro, além do perdão dos 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) que ainda vai pagar por Thiago Maia.

Apesar disso, uma saída de Vitão se tornou ainda mais improvável depois do Colorado perder o seu lateral-direito Bruno Gomes após sofrer uma lesão grave no joelho esquerdo. O clube da Gávea também está em processo de ajustes dos últimos detalhes para confirmar a contratação de Danilo. O jogador originalmente é um lateral-direito, mas vem atuando como zagueiro nas últimas temporadas.

Zagueiro manteve o mistério sobre permanência no Internacional

O atleta preferiu não se aprofundar no tema e indicou que tem as mesmas informações que a imprensa sobre a negociação. Posteriormente, ele ressaltou o seu carinho pelo Inter, mas optou por não assegurar a sua continuidade.

“Sobre essas notícias, eu também estou vendo. Sei o mesmo que vocês. Eu tenho contrato com o Inter e não é novidade para ninguém que eu sou feliz aqui. Deus sabe de todas as coisas. Estou feliz. O que tiver que acontecer, estou preparado”, concluiu Vitão.

Por ser um dos principais jogadores da posição e do elenco do Colorado, o zagueiro constantemente desperta o interesse de outros clubes. O Real Betis, da Espanha, e o Napoli, da Itália, tentaram a sua contratação. Com os espanhóis, aliás, havia um acerto, mas as tratativas não foram concluídas. O Betis preferiu desistir, pois sofreu com um empecilho devido a condições exigidas pelo fair play financeiro.

