Rafa Benítez comunica ao Botafogo que não quer trabalhar no futebol brasileiro

Apesar de ser o favorito de John Textor, Rafa Benítez é mais um treinador que diz não ao Botafogo nesta temporada. Afinal, o comandante espanhol, de 64 anos, está livre no mercado, porém informou ao clube carioca que não pretende assumir uma equipe brasileiro no momento. A informação é do portal “ESPN”.

Dessa forma, o clube fez os primeiros contatos com o profissional e pretendia partir para a negociação salarial e tempo de contrato, porém viu o técnico declinar. O Alvinegro segue sem treinador, visto que Artur Jorge deixou o comando, de forma oficial, no dia 3 de janeiro.

Vale destacar que o espanhol era uma das três opções de Textor. Além dele, Vasco Matos, do Santa Clara, e Tata Martino, livre no mercado, também interessavam. O argentino, porém, descartou assumir o clube carioca, no momento, em entrevista à uma rádio de seu país.

Por outro lado, Vasco Matos demonstrou interesse na oportunidade no Brasil e agradou, entretanto internamente é considerado uma aposta comparada aos outros dois nomes.

O empresário pretende manter o estilo de jogo intenso que conduziu o Alvinegro aos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024 e quer um nome europeu para encaixar à filosofia. No entanto, o clube não tem pressa para um possível acerto, já que considera abril como início da temporada.

Por fim, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Carioca-2025. Essa será a estreia da equipe principal na temporada, para ganhar ritmo de jogo já pensando na final da Supercopa do Brasil, que acontece no domingo, em Belém, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo.

