Atlético consegue reduzir pena por confusão na final da Copa do Brasil

O Atlético poderá contar com a torcida em jogos como mandante por competições nacionais. Nesta quarta-feira (29), o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do clube a respeito da confusão em jogo de volta da final da Copa do Brasil em 2024 contra o Flamengo, na Arena MRV. A informação inicial foi da “Itatiaia”.

Inicialmente, a punição do Atlético seria seis jogos sem torcida, sendo três com portões fechados (já cumpridos) e três com a presença exclusiva de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. No entanto, o STJD mudou sua decisão e determinou apenas três jogos. Assim, o Galo poderá contar com sua torcida. Aliás, os três jogos com portões fechados foram no fim do ano passado, contra o Juventude, Botafogo e Athletico-PR.

Com a redução, o Galo terá que pagar um valor a mais. Inicialmente, seria de R$ 198 mil pelo arremesso de bombas, copos e tentativa de invasão no campo. Além disso, houve um acréscimo de R$ 20 mil pelos gritos homofóbicos durante a partida contra o Flamengo. Por fim, o STJD definiu aplicar uma multa de R$ 314 mil.

A confusão dos torcedores do Atlético

Afinal, centenas dos torcedores do Atlético quebraram cadeiras e invadiram o campo após derrubarem as grades que separam o gramado da arquibancada. Nem mesmo os seguranças do clube foram capazes de conter o ímpeto destes torcedores, que, inclusive, agrediram estes profissionais.

Ainda com a bola rolando, quando Gonzalo Plata anotou o gol solitário, grande quantidade de copos e até mesmo rojões foram arremessados em direção aos jogadores. Diante disso, o árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) chegou a paralisar o duelo por quase cinco minutos.

