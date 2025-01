São Bernardo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Nesta quarta-feira, 29/1, o Santos visita o São Bernardo, às 18h30 (de BRasília), no Estádio 1° de maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe vai tentar reencontrar o caminho das vitórias e se recuperar após três jogos sem vitória , caindo para o 2º lugar no Grupo B. Já o Bernô é o líder do Grupo D, com nove pontos e três triunfos em quatro partidas e tenta manter o embalo no Estadual. Este duelo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 17h (de Brasília), sobo o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.