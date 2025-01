Com gosto amargo, Milan perde do Dínamo e vai para os playoffs da Champions

O Milan entrou em campo nesta quarta-feira (29) pela última rodada da fase inicial da Champions League. Atuando fora de casa, foi surpreendido ao perder para o Dínamo Zagreb, em confronto realizado na Maksimir, na Croácia. Sob o comando de um velho conhecido, Cannavaro, os croatas venceram por 2 a 1.

Os gols começaram com Baturina, que finalizou de fora da área logo aos 18 minutos, após uma grande falha da defesa do Milan. A situação piorou quando Musah recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo. Mesmo com um jogador a menos, o time italiano conseguiu o empate com Pulisic, no início da etapa final.

No entanto, o Dínamo não se abateu e, aproveitando a superioridade numérica, voltou a ficar à frente no placar. Após passes do lado direito, a bola chegou a Pierre-Gabriel, que cruzou para a área. Pjaca dominou, girou e marcou: 2 a 1 para os croatas.

Classificação do Milan

Desse modo, mesmo com o resultado positivo, os croatas não avançam nem para a fase de playoffs, afinal, encerra na colocação 25º apenas uma posição do grupo que ainda seguirá no torneio. Já a derrota tem gosto amargo para o Milan, que perde a oportunidade de ficar entre os oito e encerrou 13º lugar, portanto, com 15 pontos, em oito rodadas realizadas.

