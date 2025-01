Inter de Milão vence Monaco com hat-trick de Lautaro Martínez e vai às oitavas da Champions

A Inter de Milão está classificada para as oitavas de final da Champions. O time italiano aproveitou a vantagem de jogar em casa, no Giuseppe Meazza, e venceu o Monaco por 3 a 0, sem sustos, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta. O grande destaque da partida foi o artilheiro e capitão Lautaro Martínez, que anotou um hat-trick para confirmar o triunfo italiano.

Dessa maneira, a Inter encerra a fase de liga da Champions na 4ª posição, com 19 pontos, e confirmou a classificação direta para as oitavas de final. Por outro lado, o Monaco encerra sua trajetória nesta primeira fase na 17ª posição, com 13 pontos, e vai disputar os playoffs do mata-mata.

O sorteio do playoff acontece na próxima sexta-feira (31).

A fase de liga da Champions contou com 36 times. Os oito primeiros avançaram direto para as oitavas de final. Já os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição vão disputar os playoffs, com jogos de ida e volta.

