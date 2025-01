Vasco vence o Maricá no duelo de invictos e é um dos líderes da Taça GB

O Vasco é o único invicto do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (29), o Cruz-Maltino venceu o Maricá por 1 a 0, em São Januário (com mando trocado) e é um dos líderes da Taça Guanabara. Paulo Henrique, com um golaço, marcou o gol da vitória do Cruz-Maltino, que atuou com um time reserva, poupando a maioria dos titulares.

Primeiro tempo

Apesar do ímpeto inicial do Vasco, o primeiro tempo foi de poucas emoções. Com um time mais alternativo, os jogadores “da casa” não se mostravam entrosados, errando muitos passes e decisões. O lado direito demonstrava um pouco de qualidade, com a dobradinha Maxi Dominguez e Puma Rodríguez, assim, funcionando.

Do lado esquerdo, porém, Jean David e Victor Luís erravam praticamente todas as ações. Numa delas, em um dos lances mais pitorescos da competição, o lateral-esquerdo acionou o mexicano e correu para a ultrapassagem. David, por sua vez, devolveu por trás do defensor. Victor Luís, que não viu a bola passando por trás, simplesmente desistiu da jogada, voltando de cabeça baixa, com a pelota ainda viva.

O lateral perdeu também o que foi a melhor chance do Vasco nos 45 minutos iniciais, quando Puma e Maxi tabelaram e o uruguaio cruzou apontando na segunda trave. O camisa 12, ao tentar fazer o gol de carrinho, mandou a bola para trás, salvando o Maricá.

Segundo tempo

A grande primeira chance do segundo tempo foi do Maricá e veio de um erro do Vasco. Victor Luís dominou mal pedrada de Mateus Carvalho e perdeu a bola. Walber arrancou e chutou de canhota, fazendo Léo Jardim bater roupa. No rebote, não fosse o corte providencial de Souza, Sérgio colocaria a bola para o fundo da rede.

A resposta do Cruz-Maltino foi aos 17′, em sua melhor oportunidade. Hugo Moura carregou pela direita e tocou rasteiro para trás. Payet, livre da entrada da área, testou de primeira, errando por muito pouco e tirando o “uh” da torcida. Três minutos depois, o próprio camisa 10 quase fez um gol de placa, em chute cruzado, alto, buscando o ângulo de Dida. Novamente, o erro foi milimétrico.

Com mudanças realizadas por Fábio Carille, o Vasco caminhou. Paulo Henrique, que entrara na vaga de Puma, fez uma jogada espetacular e marcou outro golaço de esquerda. Tal qual contra a Portuguesa, ele finalizou de canhota para fazer um lindo gol. Desta vez, passando por três marcadores, aos 25′.

Próximos passos

Com o triunfo, o Vasco é líder da Taça GB. O Volta Redonda, porém, ainda joga nesta quarta, podendo ficar à frente no critério de desempates (número de vitórias). O Cruz-Maltino chegou aos 12 pontos, com três vitórias (seguidas) e três empates. O Maricá, por sua vez, cai momentaneamente para terceiro, com 11 pontos.

Após a sequência em São Januário, o Vasco vai para duas partidas longe do Rio de Janeiro. Primeiro, no sábado (1º de fevereiro), às 16h30 (de Brasília), encara o Volta Redonda, no Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Depois, também como mandante, “recebe” o Fluminense em Brasília, na quarta (5). Os jogos são pelas sétima e oitava rodadas da Taça Guanabara, respectivamente. Já o Maricá, que perde a invencibilidade, visita o Madureira, na segunda-feira (3), pela sétima rodada da Taça GB.

MARICÁ 0 x 1 VASCO

6ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 19h (de Brasília)

Renda/Público: Não divulgado

MARICÁ: Dida; Magno Nunes, Mizael (Tavares, 28’/2ºT), Carvalho e João Victor; Ramon, Clayton (Gutemberg, 22’/2ºT), Bezerro (Hugo Borges, 28’/2ºT) e Walber; Sérgio (Kevin Mercado, 22’/2ºT) e Bruninho (Marcelinho, 28’/2ºT). Técnico: Reinaldo.

VASCO: Léo Jardim; Puma (Paulo Henrique, 18’/2ºT), Souza, Lucas Freitas e Victor Luís (Lucas Piton, 18’/2ºT); Mateus Carvalho (Sforza, 44’/2ºT), Hugo Moura, Maxi Dominguez (Tchê Tchê, 18’/2ºT), Payet e Jean David (Lukas Zuccarello, 26’/2ºT); Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Gols: Paulo Henrique, 25’/2ºT (0-1);

Árbitro: Wallace Rogério Rufino de Lima (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Wallace Müller Barros Santos (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva (RJ)

Cartões Amarelos: Mizael, João Victor (MAR);





