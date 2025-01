Carille explica time reserva e elogia postura do Vasco

Após a vitória do Vasco sobre o Maricá por 1 a 0, o técnico Fábio Carille explicou o porquê de entrar em campo com nove reservas em São Januário: Léo Jardim e Vegetti. Ele afirmou que tudo se explica por questões físicas. Inclusive, este foi apenas o terceiro jogo do Cruz-Maltino sem o sub-20 na competição. Vale lembrar ainda que uma forte chuva caiu antes, durante e depois da partida.

“Dos jogadores que foram poupados, o Oliveira chegou segunda-feira reclamando de uma dor na coxa, mas hoje conseguiu treinar normal. Sei bem que ele vinha não jogando muito, é um atleta que eu acompanho desde o Cruzeiro. Jair e Paulinho vêm de um ano difícil, então a gente senta e escuta os profissionais da área pra tomar uma decisão. E o Coutinho, o histórico dele que é um histórico que a gente tem que ter atenção sempre, mas isso já já para. Vamos deixar esses caras preparados para estar todos à disposição para que eu possa escolher os melhores para o bem do Vasco”, comentou Carille.

O treinador comentou ainda que gostou muito da postura do Vasco, sobretudo na defesa. O Cruz-Maltino, aliás, sofreu apenas um gol sob seu comando. O clube carioca é ainda o time menos vazado em toda a competição, com só três tentos sofridos.

“Os dois zagueiros (Souza e Lucas Freitas) se comportaram muito bem. São 22 dias de trabalho, sexto jogo do time. Quinta, domingo, quarta em sequência. Conheço a maioria desses jogadores, já. Temos muitas coisas para melhorar, mas melhorar com vitória é melhor ainda. É um grupo muito interessado. Acompanhei o trabalho de quem não veio para o jogo, todos treinaram intensamente”, concluiu Carille.

Com o resultado em São Januário, o Vasco pulou para a vice-liderança do Campeonato Carioca, com 12 pontos, três vitórias e três empates. É, portanto, a mesma campanha do líder Volta Redona. Assim, o Cruz-Maltino está próximo de assegurar uma vaga pelo menos no G4 da competição, que leva ao mata-mata. Os dois times, aliás, se enfrentam no próximo sábado (1/2), às 16h30, no Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

