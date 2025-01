Bernard salva, Atlético empata com América no fim e segue sem vencer no Mineiro

A situação não anda nada fácil para o Atlético. O time segue sem vitórias em 2025. Na noite desta quarta-feira (29), o Galo enfrentou o América, no Mineirão, pela quarta rodada do Mineiro. E como ocorreu em seus três jogos anteriores, quando atuou com o time B, ficou no empate: 1 a 1. O América soube controlar o jogo e marcou com Fabinho, no contra-ataque, ainda no primeiro tempo. O Galo, então, precisou ir ao ataque para buscar o empate, no fim da etapa complementar, com Bernard, em seu primeiro gol após a volta ao clube em que brilhou no início da década passada.

O resultado, aliás, não ajuda na situação do Atlético, que continua em uma posição delicada no Campeonato Mineiro. O time de Cuca soma 4 pontos e ocupa a última colocação do Grupo A, enquanto o Coelho tem 8 e está em segundo lugar no Grupo B. Resta lembrar: no Mineiro, os campeções de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam à semifinal.

O Jogo

O Atlético foi superior no primeiro tempo. A equipe de Cuca partiu para o ataque, foi mais agressiva e manteve mais tempo a posse de bola. O América, por sua vez, adotou uma estratégia de se proteger no campo defensivo e sair no contra-ataque. Nos primeiros 20 minutos, o Galo aproveitou a estreia de Junior Santos para mostrar sua proposta de jogo para 2025: o ex-jogador do Botafogo atuava pelos lados, com velocidade e força.

O Coelho, por sua vez, se soltou aos poucos e arriscou algumas investidas ao ataque. Aos 30 minutos, no entanto, o América abriu o placar: em uma escapada rápida, a zaga atleticana se atrapalhou, e a bola sobrou para Fabinho, que deslocou o goleiro Everson para marcar.

Apesar do gol sofrido, o Atlético continuou melhor, pois a proposta do América não mudou: se defendia fortemente. O Galo teve sua melhor chance do jogo nos minutos finais, com um chute de Hulk de fora da área. Os números confirmaram a superioridade do Atlético: foram 10 finalizações do Galo, contra apenas 3 do Coelho.

Atlético empata no fim

A etapa complementar seguiu o mesmo ritmo do primeiro tempo. O Atlético foi para cima, buscando o gol, enquanto o América se fechou na defesa. Aos 15 minutos, Cuca fez alterações no time, colocando Deyverson, Bernard e Palácios para reforçar o ataque. O objetivo foi dar mais opções ofensivas, buscando jogadas aéreas e também alternativas pelas laterais. O Atlético, com mais pressão, conseguiu balançar as redes. Após lançamento de Palácios, Bernard dominou e marcou, mas o VAR anulou o gol, apontando que a bola tocou no braço direito do jogador ao fazer o domínio.

No entanto, pouco depois, o Galo conseguiu finalmente o empate. E foi novamente com Bernard: aos 37 minutos, ele aproveitou uma bola errada de Jori e mandou para a rede. Nos minutos finais, o Atlético se lançou totalmente ao ataque, mas não conseguiu reverter o empate em vitória.

Atlético 1 x 1 América

4ª rodada do Campeonato Mineiro 2025

Data: 29/01/2025

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Saravia, aos 33’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino (Robert Santos, aos 32’/2ºT), Gustavo Scarpa (Deyverson, aos 14’/2ºT), Rubens (Palácios, aos 14’/2ºT); Hulk e Júnior Santos (Bernard, aos 14’/2ºT). Técnico: Cuca.

AMÉRICA: Jori; Mateus Henrique (Júlio, aos 14’/2ºT), Ricardo Silva, Lucão e Marlon (Pedro, aos 32’/2ºT); Miqueias, Barros (Yago Santos, aos 20’/2ºT), Elizari (David Lopes, aos 20’/2ºT), Fabinho, Figueiredo (Adyson, aos 32’/2ºT) e Jonathas. Técnico: William Batista

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Gols: Fabinho, aos 30’/1T (1-0); Bernard, aos 37’/2ºT (1-1)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa

VAR: Marco Aurélio Fazekas.

Cartões: Matheus Henrique, David Lopes (AME); Lyanco (CAM)

