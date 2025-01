Ryan se emociona com primeiro gol pelo São Paulo

Herói da vitória do São Paulo sobre a Portuguesa, o atacante Ryan Francisco jamais se esquecerá da partida diante da Lusa. Afinal, além de ter marcado nos acréscimos, o jovem campeão da Copinha e recém-promovido comemorou seu primeiro gol como profissional.

“Agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Minha história está escrita por Ele, só agradecer cada oportunidade. Vamos juntos. Muito feliz por ter feito esse gol. Hoje realizo um sonho meu, do meu pai, do meu irmão, de toda minha família. Não vejo a hora de dar um abraço na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família”, contou à “Record”.

O resultado deixa o São Paulo na liderança do Grupo C, com dez pontos em quatro jogos (o Tricolor deve o confronto da primeira rodada. O Tricolor volta a jogar agora no próximo sábado (1/2), disputando clássico com o Santos na Vila Belmiro, às 20h30. E Ryan demonstra vontade de seguir ajudando:

“Não tenho palavras para esse momento. É mais um grupo que acolheu a gente da base tão bem, e com certeza qualquer um que fizesse o gol eles iriam torcer do jeito que torceram. Então, estou muito feliz com tudo que aconteceu na minha vida até hoje e tudo que está por vir. Deus está no controle”, acrescentou Ryan.

