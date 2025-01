Lautaro deixa Adriano para trás e se torna maior artilheiro da Inter na Champions

Com o hat-trick na vitória da Inter de Milão por 3 a 0 sobre o Monaco, Lautaro Martínez alcançou uma marca importante. Afinal, o argentino ultrapassou Adriano Imperador e se tornou o maior artilheiro da equipe italiana na história da Champions League. Ele, agora, soma 17 tentos no torneio contra 14 do ex-jogador brasileiro.

Na atual temporada, o jogador chegou a 15 gols em 30 jogos da Inter, além de três assistências. Ele, portanto, deixou para trás Marcus Thuram na artilharia de 2024/25 e tem cinco gols na atual edição da competição continental.

“Foi uma partida muito importante. O time entrou em campo com a atitude certa. Estou feliz porque vencemos e entramos no top oito, que era o nosso objetivo. Dedico o prêmio de Jogador da Partida à minha família”, disse.

Em sua sétima temporada pelo time nerazzurri, o argentino disputou 312 jogos, fez 144 gols e deu 33 assistências. Na temporada, além de ser o principal nome da equipe, também é o capitão.

Por fim, a Inter terminou a fase de liga da Champions na quarta posição, com 19 pontos, e garantiu a classificação direta para as oitavas de final. Nos playoffs, rivais como Juventus e Milan tentarão uma vaga e podem encontrar os comandados do técnico Simone Inzaghi na próxima fase do torneio.

Maiores artilheiros da Inter de Milão na Champions