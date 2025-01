Borussia Dortmund anuncia a contratação do treinador Niko Kovac, ex-Bayern

“Todos os responsáveis ​​do Borussia Dortmund nos deram uma sensação muito boa nas discussões, por isso estou convencido de que podemos conseguir muito juntos no futuro”, disse Niko Kovač.

“O principal para todos nós agora é ter vontade absoluta, um grande coração e vontade de trabalhar duro para representar o Borussia Dortmund da melhor maneira possível na Bundesliga, na Champions League e no verão no Mundial de Clubes. Estamos enfrentando esse desafio com determinação e foco”, completou.

Por fim, vale lembrar que Kovac estava sem emprego desde março de 2024, quando deixou o Wolfsburg. Além disso, ele possui passagens por Croácia, Bayern de Munique e Monaco.