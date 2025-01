Ryan Francisco vive ‘janeiro perfeito’ e vira realidade no São Paulo

Ninguém começou o ano de 2025 tão bem quanto o garoto Ryan Francisco. Destaque do São Paulo na campanha do título da Copinha, o atacante de apenas 18 anos marcou o gol da vitória do Tricolor contra a Portuguesa. O embate aconteceu nesta quarta-feira (29/01), pelo Campeonato Paulista, comprovando que vive um mês de janeiro especial.

Afinal, apenas no primeiro mês do ano, Ryan marcou 11 gols na campanha do título da Copinha, onde também foi corado o melhor jogador da competição. No meio do torneio de juniores, o jovem ainda foi chamado para disputar a primeira partida do Paulistão, contra o Botafogo-SP. Apesar de não ter ido às redes nessa partida, chamou a atenção de Zubeldía.

Contra a Portuguesa, o treinador acionou o atacante aos 36 minutos do segundo tempo do jogo contra a Lusa. A partida, aliás, estava empatada em 1 a 1. Assim, cercado pela expectativa de todo torcedor do São Paulo, o garoto entrou no lugar de Ferreira, tocou na bola duas vezes e, em uma delas, marcou o tento da vitória.

“Hoje realizo um sonho meu, do meu pai, do irmão, de toda minha família. Não vejo a hora de dar um abraço na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família”, disse Ryan Francisco, após o duelo contra a Lusa.

Agora, fica a expectativa que Ryan Francisco suba para o profissional de forma definitiva. Zubeldía prega cautela com os garotos, mas a saída de William Gomes pode antecipar esta vinda do atacante. Contudo, o grande objetivo da joia é mante o ritmo. Afinal, caso mantenha a boa fase como aconteceu em janeiro, o garoto fará muitos são-paulinos sorrirem ainda.

