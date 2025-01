Globo define data de estreia de Denílson em programa com Fred Bruno

Está chegando a hora de Denílson iniciar um novo capítulo no jornalismo esportivo após mais de uma década na Band. Isso porque a estreia do comentarista no Globo Esporte São Paulo, com Fred Bruno no comando, está marcada para uma sexta-feira, no dia 14 de fevereiro. O ex-jogador assinou com a emissora no início deste ano.

Antes da estreia na TV aberta, o comentarista participará de um programa especial no SporTV junto à Bárbara Coelho e André Rizek. A informação é do portal Léo Dias. A aparição no canal servirá para ‘dar um spoiler’ do que o público pode esperar nesta transição e chegada à Globo.

A contratação do ex-jogador trata-se de uma das grandes apostas da emissora para o time esportivo da temporada. O canal tem promovido mudanças significativas e, inclusive, já marcou um golaço com Fred Bruno. Nesse sentido, o grupo pretende explorar a imagem de Denílson ao máximo e contará com ele em coberturas da Seleção Brasileira também.

Denílson deixa a Band após 15 anos

O comentarista dividia espaço com a apresentadora Renata Fan, no ‘Jogo Aberto’, há 14 anos. A dupla tinha um entrosamento que encantava o público e somava recordes de audiência no horário do almoço. Não à toa, a Band tem encontrado dificuldade em substituí-lo e já recebeu duas recusas de grandes nomes do meio na atualidade.

Em sua despedida, o ex-jogador revelou que “precisava dar um tempinho” e “buscar novos ares”. O anúncio de chegada à Globo também ocorreu através de comunicado nas redes sociais.

“Me senti muito feliz aqui. Entrei um menino na comunicação aqui no grupo Bandeirantes e estou saindo um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos. Vou viver outra experiência, pois senti que estava no momento de dar uma respirada e pensar um pouquinho”, dizia um trecho da mensagem à Band.

“Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios”, declarou o Grupo Bandeirantes em nota. A emissora revelou que, em breve, vai revelar novidades para o programa em 2025.

