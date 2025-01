Após estrear pelo Vasco, Zuccarello fala sobre Payet e Coutinho

O meia Lukas Zucarello viveu uma noite especial pelo Vasco na última quarta-feira (29), na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá. Afinal, o jovem de 18 anos estreou profissionalmente na carreira, entrando aos 27′ do segundo tempo para a vaga de Jean David, em jogo em São Januário, pela sexta rodada do Carioca.

O jogador atuou com a camisa 30, a mesma que o craque Philippe Coutinho utilizou ao estrear como profissional do Cruz-Maltino, em 2009. Perguntado sobre o agora camisa 11 da Colina, Zuccarello elogiou o trabalho do companheiro, aproveitando, inclusive, para dedicar a estreia aos pais.

“É uma honra! Coutinho é uma inspiração para mim. Ele é muito focado, dedicado. Só agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. Dedicar essa estreia para meu pai e minha mãe, foi aniversário deles esses dias. Era sonho do meu pai ser jogador de futebol, então poder realizar esse sonho por ele é muito gratificante”, disse na saída do campo.

Ele seguiu, falando sobre Payet e Coutinho, dupla de craques do meio-campo, mesma posição dele. Zuccarello revelou, então, que se espelha nos companheiros para também ter um futuro brilhante no futebol.

“Para mim é uma honra. E eles já fizeram história no futebol. Coutinho e Payet eu vejo no dia a dia o quanto eles são dedicados. Eu procuro sempre seguir o caminho deles, fazer o que eles fazem para um dia chegar no patamar deles”, disse.

Tímido?

Ele falou também sobre a ansiedade da estreia. Admitindo ser tímido para entrevistas, o jogador espera se habituar cada vez mais nas partidas. E, claro, nas conversas com jornalistas.

“Primero jogo sempre tem uma ansiedade muito grande. Mas depois dos primeiros toques deu para aliviar, passar a ansiedade. Espero que no próximo jogo esteja mais tranquilo. Na Copinha eu tive que dar algumas entrevistas. Eu tenho um pouco de vergonha, mas aos poucos vou me soltando”, avaliou.

