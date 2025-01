Santos prepara show especial na Vila Belmiro para Neymar nesta sexta

O Santos prepara uma grande festa nesta sexta-feira (31/01) para receber Neymar na Baixada Santista. O astro está com previsão de chegada o início da manhã, em Guarulhos, em voo fretado vindo de Riad, na Arábia Saudita. Na sequência, ele deve ir de helicóptero para o litoral onde vai realizar todos os trâmites burocráticos e ser apresentado ao torcedor.

Na programação, Neymar vai assinar contrato pela manhã, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e toda a diretoria. O vínculo será até 30 de junho deste ano. O evento que estava marcado no Pacaembu não vai mais acontecer. Em contrapartida, o Peixe prepara uma grande festa na Vila Belmiro.

Após o anúncio oficial e a assinatura de contrato, o Santos vai convocar à torcida para comparecer à Vila Belmiro nesta sexta para recepcionar o ídolo. O evento deve ser realizado no final da tarde.

O Santos vai começar a venda de ingressos para o evento ainda nesta quinta-feira (30/01). Contudo, o clube não vai anunciar o atacante antes da assinatura do contrato. O Pacaembu ainda deve receber uma apresentação do atacante, mas ainda sem data definida. Afinal, o Alvinegro Praiano se acertou com a WTorre para a construção de sua nova arena e prevê, quando anunciar a parceria com o estádio na capital, um evento em São Paulo.

Além disso, o Santos também prepara uma logística para comportar jornalistas do mundo inteiro que já estão no Brasil para fazer a cobertura. Para evitar uma logística complicada, o Peixe decidiu fazer tudo na Vila Belmiro.

