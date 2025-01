Artur é regularizado e pode estrear pelo Botafogo na Supercopa do Brasil

Primeiro reforço do Botafogo para 2025, o atacante Artur está regularizado e pode estrear pelo time já no domingo (2), contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, em Belém. O nome do jogador de 26 anos apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (30). O contrato dele vai até o fim de 2029.

Novo camisa 7 do clube, Artur viajará com o elenco do Botafogo na sexta-feira para Belém, no Pará, para disputar o clássico com o Flamengo pelo título da Supercopa do Brasil. O jogo será às 16h (de Brasília), no estádio Mangueirão. A decisão envolve o campeão do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil de 2024.

O atacante chegou ao Alvinegro por 10 milhões de euros (R$ 62,2 milhões) junto ao Zenit, da Rússia. Na apresentação no clube, o jogador deixou claro o desejo de estrear na Supercopa.

“Quando deito minha cabeça no travesseiro, fico imaginando como vai ser (a Supercopa), até sonho como vai ser. Acho muito importante. Estou muito ansioso, preciso até trabalhar isso em mim essa questão da ansiedade. Quero que chegue domingo logo. Quero que a gente seja campeão”, disse na coletiva.

Antes da Supercopa, o elenco principal do Botafogo estreou na temporada com vitória diante do Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira (29), no Nilton Santos. O clássico ocorreu pela sexta rodada da Taça Guanabara e contou com gols de Igor Jesus e Savarino pelo lado alvinegro e de Cano pelo tricolor.

