Fluminense recusa nova proposta da Europa por Arias

O Fluminense recusou mais uma proposta pelo ponta Jhon Arias, cobiçado pelo futebol europeu. Desta vez, a recusa foi ao Feyenoord-HOL, que ofereceu ainda menos que o Olympiacos-GRE, em outra proposta recusada pelo clube.

A vontade do jogador é de atuar na Europa, mas o Fluminense passa a acreditar em sua permanência. Afinal, a janela de transferências do velho continente se encerra na próxima terça-feira (4 de fevereiro). Segundo informações desta quinta (30) do “ge”, o Flu considerou baixa a oferta dos holandeses.

Flu e Arias têm um acordo que o clube das Laranjeiras aceitará uma proposta para algum time europeu, desde que nos valores considerados ideais pelo Fluminense. O colombiano, no entanto, recusou proposta do Zenit, pois não tem interesse em atuar na Rússia. O Flu já disse não aos gregos do Olympiacos, e, agora, ao Feyenoord. O time holandês, porém, ao contrário dos gregos, disputa a Champions League.

Ainda há, no entanto, uma oferta do Fluminense para renovar o contrato do craque, que vai até 15 de agosto de 2026. Na mesa, há uma proposta salarial acima da casa do R$ 1 milhão, o que não foi aceito por Arias.

