Al-Nassr vence Al-Raed com gol e assistência de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez e foi protagonista da vitória do Al-Nassr por 2 a 1 sobre o Al-Raed, nesta quinta-feira (30). O craque português marcou um gol e deu uma assistência para Nawaf Boushal completar a vitória fora de casa, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Na reta final da partida, Amir Sayoud descontou para os donos da casa no King Abdullah Sports City, em Buraydah.

Dessa maneira, o Al-Nassr chegou aos 38 pontos, subiu para a terceira posição e emplacou o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Saudita. O time precisava do resultado positivo para se distanciar do Al-Ahli, que havia vencido mais cedo por 2 a 0 contra o Al-Orobah.

Além disso, o gol marcado por Cristiano Ronaldo nesta quinta-feira (30) foi o tento de número 921 na carreira do craque português, que segue em busca do milésimo gol em jogos oficiais.

Por outro lado, o Al-Raed buscava se distanciar da zona de rebaixamento e respirar na luta pela permanência. No entanto, a equipe segue na 15ª posição, com os mesmos 14 pontos do Al-Orobah, 16º, primeiro na degola.

