Mano explica transição de Riquelme, que voltou a ter boa atuação pelo Fluminense

Apesar do revés para o Botafogo por 2 a 1, o Fluminense viu uma das joias de sua base entrar em campo e mudar o time em determinado momento da partida. Assim, Riquelme Felipe saiu do banco de reservas para incendiar o sistema ofensivo tricolor, com boa movimentação, e sofrer um pênalti.

Aos 17 anos, o jogador mostra credenciais para brigar por uma vaga no time ao longo da temporada e agrada a torcida. Em campo, teve personalidade para buscar o jogo com bons passes, arrancadas, dribles e finalizações. Até o momento, inclusive, o camisa 28 esteve presente em seis jogos deste Carioca-2025.

Durante a coletiva, porém, o técnico Mano Menezes freou a euforia e explicou que Riquelme Felipe e Isaque passam por um período de transição, ainda mais para atletas que saltaram do sub-17 direto para os profissionais.

“O que a gente tem feito, como eles [Riquelme e Isaque] têm uma defasagem física bem significativa, de 17 anos, e os dois têm uma massa muscular ainda muito baixa, a gente tem procurado colocá-los num segundo momento do jogo, quando essa diferença diminuiu pelo desgaste físico dos demais. Então estamos tentando dosar isso. Treinador não pode dosar muito senão ele que é o burro, e a gente não é, mas as pessoas lá fora não entendem que isso é um processo”, disse.

“A gente não pode deixar para dois jogadores tão jovens a responsabilidade de resolver os problemas do Fluminense. Porque senão daqui a pouco eles serão questionados e é tudo o que a gente não quer”, completou.

Exemplo recente

Um dos maiores exemplos recentes de um atleta que pulou etapas no futebol brasileiro foi Estêvão no Palmeiras. Com apenas 16 anos, apareceu entre os profissionais e também teve esse trabalho físico e tático. Atualmente, ele já é uma realidade e embarcará em breve para a Inglaterra, onde defenderá o Chelsea.

Por fim, o Tricolor segue com 6 pontos e ocupa a 8ª colocação. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Boavista, pela primeira vez no Maracanã na temporada. O confronto acontece no domingo (30), às 21h (de Brasília).

