Tottenham vence Elfsborg com dedo do técnico e vai direto às oitavas da Liga Europa

Se a última rodada da Liga dos Campeões foi de fortes emoções, pode-se dizer o mesmo da rodada final da Liga Europa. No Tottenham Hospur Stadium, por exemplo, uma grande história foi escrita nesta quinta-feira (30) pelos donos da casa, que bateram o Elfsborg (SUE) e avançaram às oitavas de final da competição europeia. Com o departamento médico lotado, o Tottenham precisou chamar de volta o atacante Scarlett, que em sua estreia, marcou e assistiu na vitória por 3 a 0. Os outros gols? Ajayi, que estreava profissionalmente, e Mikey Moore, de 17 anos.

Dessa forma, os Spurs avançam com a quarta melhor campanha (17 pontos) e aguardam de camarote à disputa dos playoffs, entre o nono e o 24º colocados. O Elfsborg, aliás, é eliminado por detalhes. Terminou em 26º, com a mesma pontuação do Fenerbahce (24º), mas com pior saldo de gols.

O jogo

O primeiro tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa, com o Tottenham passando 83% do tempo com a bola. Além disso, foram 12 finalizações, com quatro ao alvo. Numa delas, milagre absurdo de Pettersson, aos 38′. Em jogada ensaiada de escanteio, Son cruzou para trás e Moore chutou de primeira, com o arqueiro operando uma difícil defesa.

Richarlison, titular pelo terceiro jogo seguido, não conseguiu repetir as boas atuações recentes, passando em branco. Mas o dedo do técnico Ange Postecoglou funcionou, e muito, na etapa complementar.

Afinal, corajoso, ele retirou Son (melhor em campo) ao intervalo, colocando Kulusevski a campo. Depois, aos 21′, optou pela estreia de Scarlett, atacante chamado de volta de seu empréstimo no Oxford, da Segunda Divisão inglesa. Quatro minutos após esta mexida, Kulusevski cruzou na área e o jovem de 20 anos anotou seu primeiro gol pelo time de cima do Tottenham, dando alívio ao estádio.

Postecoglou não estava satisfeito. Promoveu, assim, a estreia do jovem Ajayi, de 19 anos, que entrou na vaga de Richarlison. E não é que ele também marcou? Três minutos depois de entrar, ele recebeu lindo pivô de Scarlett e bateu de canhota para fazer o 2 a 0. Ainda deu tempo para Mikey Moore, de 17 anos, marcar o terceiro e fechar o caixão sueco, aos 45+4′.

Próximos passos de Tottenham e Elfsborg

Dessa forma, o Tottenham chegou aos 17 pontos e encerra sua participação na fase de Liga na quarta posição. Agora, está direto nas oitavas, aguardando pela disputa dos playoffs. O Elfsborg, por sua vez, dá adeus ao torneio europeu ao terminar em 26º, com dez pontos.

Em crise na Premier League, o time de Londres volta a campo exatamente para a competição, no domingo (2 de fevereiro), quando visita o Brentford, quarto melhor mandante. A bola rola às 11h (de Brasília), em jogo pela 24ª rodada. Por lá, a equipe de Postecoglou ocupa a perigosa 15ª colocação, apenas oito pontos à frente do Wolves, primeiro time dentro do Z3.

Com o futebol sueco paralisado, o Elfsborg só atuará no dia 7, contra o Sandefjord (NOR), em amistoso internacional. O time só volta a atuar de maneira oficial no dia 16, pela Copa da Suéca, contra o Orgryte.

