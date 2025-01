Grêmio encaminha acerto com volante que atua no futebol da Rússia

Nesta quinta-feira (30), o Grêmio encaminhou a contratação do volante Camilo Reijers. Atualmente, o jogador defende o Akhmat Grozny, da Rússia, e pode se tornar o quarto reforço do Imortal para a temporada. A diretoria trabalha com agilidade para concretizar o negócio.

O atleta de 25 anos já está em Porto Alegre, onde visita familiares. As partes envolvidas demonstram confiança em um desfecho positivo para que Camilo assine com o Tricolor Gaúcho. A informação é do jornalista Leonardo Muller. Uma reunião está prevista para esta sexta-feira (31) para definir o modelo de negócio e o período de contrato entre os agentes do jogador e a diretoria gremista.

Caso a contratação se concretize, Camilo disputará posição no meio-campo com Cuéllar, Villasanti, Dodi, Pepê e Edenilson. Além do volante, o Grêmio já anunciou as contratações do goleiro Tiago Volpi, do lateral-direito João Lucas e do volante Cuéllar.

Em 2025, o Grêmio disputará o Campeonato Gaúcho, já rolando, a Copa do Brasil, a Sul Americana e também o Campeonato Brasileiro.

