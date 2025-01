Gabigol desencanta, marca três e Cruzeiro goleia Itabirito no Mineiro

Saiu a zica! Na noite desta quinta-feira (30), Gabigol enfim marcou seus primeiros gols com a camisa do Cruzeiro. No Independência, o Cabuloso goleou o Itabirito por 4 a 1, com direito a um hat-trick do artilheiro e um gol de Marquinhos, todos no primeiro tempo. Luan, de pênalti, descontou na etapa final.

Com a goleada no primeiro jogo após a saída de Fernando Diniz, o Cruzeiro voltou a vencer após duas rodadas e reassumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos. Já o Itabirito é o último colocado, com um ponto somado e a pior campanha do torneio.

Na próxima rodada, a Raposa encara o Uberlândia, no domingo (02), às 18h30, no Mineirão. No mesmo dia, só que às 16h, o Itabirito volta ao gramado do Independência, para encarar o Aymorés.

Gabigol marca hat-trick no primeiro tempo e Cruzeiro goleia

O jogo começou truncado, mas não demorou para o Cruzeiro se encontrar na partida. Dudu foi derrubado na área por Jamerson. Pênalti, que Gabigol cobrou, parou em Rodolfo, mas não desperdiçou no rebote. Primeiro gol do artilheiro com a camisa celeste.

A Raposa cresceu com a vantagem no marcador e logo ampliou. Gabigol apertou a saída de bola do Itabirito, ficou com a bola e saiu cara a cara para fazer o segundo. Três minutos depois, Matheus Pereira colocou na cabeça de Marquinhos, que também balançou as redes pela primeira vez com a camisa cruzeirense. Nos acréscimos, Serginho tentou recuar de peito para Rodolfo, mas o VAR flagrou toque no braço. Pênalti que Gabigol cobrou e anotou o seu primeiro hat-trick pelo Cruzeiro.

Itabirito responde e desconta

Logo no começo da segunda etapa, tivemos o terceiro pênalti da partida. Desta vez, Kaiki Bruno derrubou Léo Reis na área. Na cobrança, Luan, que tinha acabado de entrar, descontou para o Itabirito, ao deslocar Cássio na cobrança.

Ao longo do segundo tempo, o time da casa seguiu melhor. Apesar de não criar grandes oportunidades, o Gato do Mato pressionava no campo de ataque para descontar o prejuízo. As grandes chances só vieram nos minutos finais. Na principal, Bruno Menezes invadiu a área, driblou Cássio, mas acertou a trave. Nos acréscimos, o goleiro cruzeirense fez sua única participação no jogo, ao defender cobrança de falta de David Luccas e garantir a goleada por 4 a 1.

ITABIRITO 1 X 4 CRUZEIRO

4ª RODADA- CAMPEONATO MINEIRO

Data e hora: 30/01/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG);

Gols: Gabigol, 12’/1ºT (0-1); Gabigol, Gabigol, 30’/1ºT (0-2); Marquinhos, 33’/1ºT (0-3); Gabigol, 53’/1ºT (0-4); Luan, 2’/2ºT (1-4)

ITABIRITO: Rodolfo Castro; Daniel Fagundes (Patric, 25’/2ºT), Jamerson, Victor Salinas, Bryan (Bruno Menezes, 25’/2ºT); Serginho (Alexsander, 42’/2ºT), Gustavo Crecci, David Luccas e Ramon (Carlos Hulk, intervalo); Léo Reis e Jô (Luan, intervalo). Técnico: Cícero Junior

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Lucas Villalba, 28’/2ºT); Lucas Romero (Eduardo, 37’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Bolasie, 42’/2ºT); Marquinhos (Lautaro Diaz, 37’/2ºT), Dudu (Christian, 28’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães;

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Ricardo Junio de Souza.

VAR: Wagner Reway

Cartões Amarelos: Serginho, Gustavo Crecci, Victor Salinas e Luan (ITA); Matheus Henrique e Lucas Romero (CRU)

Cartão Vermelho: Cícero Junior (ITA)

