Allan, do Flamengo, garante foco total na equipe após polêmica

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 0, nesta quinta-feira (30) em seu primeiro jogo no estádio do Maracanã na atual temporada. Os gols foram anotados por Wallace Yan e Alcaraz, ambos no segundo tempo, em um intervalo de 12 minutos. Com a vitória, o Rubro-Negro chegou ao quarto lugar, com 10 pontos.

Aliás, ao final da partida, o volante Allan, envolvido em polêmicas extracampo com sua ex-mulher, garantiu que está com foco total no Flamengo.

“Esse ano vai ser diferente. Estou focado, estou vivendo o Flamengo. Esse ano é 100% Flamengo, nada vai tirar o meu foco fora de campo e eu garanto que vai dar tudo certo. Vou poder retribuir para o Filipe (Luís) e para a torcida todo esse apoio que eles têm nos dado”, afirmou o volante ainda em campo, ao final da partida.

Flamengo fará final contra o Botafogo

Todavia, agora o Flamengo se prepara para o primeiro grande desafio de 2025: a final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo, marcada para o estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Desse modo, confronto marca jogo entre o Campeão Brasileiro e o da Copa do Brasil de 2024.

