Com dominó para passar o tempo, Neymar reclama de duração do voo: ‘Não chega nunca’

Neymar está tão ansioso quanto à nação santista – ou até mais – para o retorno ao Brasil. Não à toa, o astro gravou um vídeo de dentro do avião se queixando do tempo de voo de Riade, na Arábia Saudita, até o Aeroporto Catarina, próximo de São Roque, no interior de São Paulo.

“Não chega nunca. Eu estava longe, hein?”, reclamou o reforço do Santos. Vale frisar que o trajeto percorrido pelo astro tem cerca de 18 horas de duração.

Estima-se que o ídolo santista chegue ao Aeroporto de Catarina por volta das 9h15 desta sexta-feira, 31. Cerca de 8.600 pessoas estavam acompanhando o voo do astro nesta madrugada, mas esse número chegou a bater 11 mil e tornou-se o mais visto do mundo.

O craque está acompanhado de seu pai e empresário, familiares e amigos como Gil Cebola e João Pedro Cemin. Eles chegaram a publicar fotos durante o voo, que contou até mesmo com partidas disputadas de dominó.

Chegada ao Brasil

O reforço alvinegro seguirá um planejamento preparado especialmente para ele em sua chegada ao país. Logo após a aterrisagem, o jogador deve comparecer em um evento profissional na capital paulista e só depois siga, em um helicóptero, até Santos, na baixada santista.

Na baixada santista, o reforço irá, enfim, assinar seu contrato de seis meses com o Santos – com vigência até 30 de junho. O retorno do ídolo contou com grande mobilização de torcedores para recepcioná-lo no evento programado para esta sexta-feira, 31, na Vila Belmiro.

*matéria em atualização