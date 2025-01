Mesmo com retorno de Bastos, Halter deve ser titular do Botafogo em final

O Botafogo segue sua preparação para a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no próximo domingo (2). A defesa é uma preocupação para o atual comandante alvinegro, Carlos Leiria, já que o angolano Bastos permanece focado no recondicionamento físico.

Aliás, sem a presença do titular, Lucas Halter ganhou a oportunidade de atuar no clássico contra o Fluminense, na quarta-feira (29), no qual o Botafogo saiu vitorioso. No entanto, o jogador segue em negociação com o Vitória e pode deixar o Glorioso.

Desse modo, as conversas estão em andamento. O Rubro-Negro do Nordeste deseja contar com Halter por um ano, com opção de compra ao fim do empréstimo. Assim, o comandante do Vitória, Carpini, aprecia o futebol do zagueiro e torce por desfecho positivo.

Por fim, o Botafogo também está próximo de acertar a chegada de David Ricardo, que estava no Ceará. Contudo, para a final deste domingo, a dupla de defensores deve ser mantida com Alexander Barboza e Lucas Halter. Bastos será relacionado, mas ainda não há confirmação se começará entre os titulares.

