América recusa proposta do Vasco por Brian Rodriguez

Brian Rodriguez não será jogador do Vasco. Pelo menos, por agora. Afinal, o América do México recusou a proposta de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 40,8 milhões no câmbio atual) pelo jogador por conta do tempo hábil para uma reposição, já que a janela fecha no domingo (2) no país norte-americano.

Assim, o time mexicano se disponibilizou a aceitar a proposta, desde que o negócio fosse para o segundo semestre. Isso porque o América conta com o jogador para a temporada, inclusive o inscrevendo para a Copa dos Campeões da Concacaf (equivalente à Libertadores da América do Sul).

LEIA MAIS: Com ausências, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Volta Redonda

Dessa forma, o Vasco vai para o seu plano B, cujo nome está debaixo de sete chaves. A ponta esquerda é a prioridade da diretoria vascaína, que deseja contratar um jogador para o setor ainda na atual janela.

David, que seria titular na posição, se recupera do rompimento do LCA e só volta no segundo semestre. Já Jean David não agradou em seu período na Colina e sequer consta nos relacionados para o compromisso deste sábado (1º de fevereiro), contra o Volta Redonda. Emerson Rodríguez, por sua vez, voltou para o Inter Miami, que o vendeu para o Ludogorets-BUL.

Loide Augusto (Analyaspor), Rony (Palmeiras) e Wanderson (Inter) são algumas das possibilidades. Além deles, o Jogada10 apurou que o Vasco negocia em sigilo com um jogador que atua na Liga Portugal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.