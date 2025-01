Após acerto com Ramon, Internacional planeja fechar mais três contratações

O Internacional não se mostra satisfeito no mercado após a chegada do lateral-esquerdo Ramon. Isso porque a comissão técnica, em conjunto com a diretoria, identificou que ainda há algumas carências no elenco. Por isso, o Colorado vai passar a centralizar os seus esforços para fechar com mais três jogadores. No caso, um lateral-direito, um zagueiro e um volante.

A avaliação do Inter é que com a chegada de Ramon a lateral esquerda tem boas opções à disposição com o titular Bernabei. Anteriormente, além do argentino, a alternativa era Pablo, que é oriundo das categorias de base e sem experiência no profissional. Tanto que no decorrer das negociações com o Celtic, da Espanha, pela aquisição em definitivo de Bernabei, Roger preferiu improvisar na posição. O treinador optou por utilizar Braian Aguirre, lateral-direito de origem no lado esquerdo.

LEIA TAMBÉM: Anthoni celebra nova chance como titular do Inter: ‘Cada jogo é um sonho realizado’

Bruno Gomes será desfalque na maior parte da temporada, já que sofreu grave lesão no joelho esquerdo. O volante havia aproveitado a oportunidade na lateral direita e será uma baixa impactante. Afinal, ele se consolidou na posição, mesmo que improvisado. Com a ausência do titular, Braian Aguirre, contratado na segunda janela do ano passado, tornou-se a primeira opção.

Outro reforço deste mesmo período, Nathan estava fora dos planos da comissão técnica. Apesar disso, mesmo sem espaço, ele foi reintegrado pela carência de alternativas no elenco e atuou na vitória sobre o São José, ultimo compromisso da equipe. Há a possibilidade de o jogador ganhar mais minutos, porém a prioridade é contratar mais uma opção para a lateral direita. Até porque Nathan está por empréstimo no Internacional somente até metade da temporada.

Internacional busca por um zagueiro confiável

Na defesa, o Colorado tem como foco acertar com um zagueiro com a condição de formar a dupla de zaga titular com Vitão. Afinal, Rogel e Clayton Sampaio, atletas que passaram a integrar a equipe no ano passado, ainda não conseguiram se firmar.

Inclusive, o clube já se reforçou na posição nesta janela com Kaique Rocha, porém a análise é que o jogador seja uma composição de elenco. Como estes dois estavam sem condições de atuar, Victor Gabriel, de 20 anos, ganhou a oportunidade de ser titular nas duas últimas partidas.

O Internacional já se movimentou para tentar fechar com reforços na zaga, mas sem êxito até o momento. Algumas investidas foram por Willyan Rocha, do CSKA, e Samir, do Tigres, do México. O clube também fez consulta por Juninho, do Midtjylland, da Dinamarca.

Colorado deseja fechar com meio-campista completo

O perfil ideal de contratação que o Colorado traçou como o ideal para o meio-campista é que tenha capacidades de atuar como primeiro e segundo volante. A dupla titular na teoria é composta por Thiago Maia e Fernando. Bruno Henrique é uma peça constantemente utilizada por Roger Machado.

Desde a reta final da última temporada, Fernando foi ausência por lesão e iniciou 2025 em um processo de aprimoramento físico para evitá-las. Contudo, foi desfalque na primeira partida da temporada. Neste tipo de situação, Thiago Maia joga mais recuado e Bruno Henrique mais adiantado. As outras alternativas para a posição são Luis Otávio e o recém-chegado Ronaldo.

O planejamento do Inter é concretizar as tratativas por esses três reforços no último dia útil antes dos duelos pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Afinal, este é o prazo final para a inscrição no torneio. Até o momento, o clube concretizou a chegada de quatro novos jogadores. O zagueiro Kaique Rocha e o volante Ronaldo, além dos atacantes Carbonero e Vitinho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.