Barcelona renova com Gavi até 2030, com multa bilionária

Agora é oficial. Gavi seguirá no Barcelona por pelo menos mais cinco temporadas. O meio-campista de 20 anos esteve nesta sexta-feira (31) nas instalações do Camp Nou para assinar a renovação de contrato, que agora vai até junho de 2030, com multa rescisória avaliada em 1 bilhão de euros (R$ 6.2 bilhões). Seu vínculo anterior terminaria em junho de 2026, mas o jogador e o clube chegaram a um acordo pela extensão. Com isso, após renovar com Ronald Araújo e Pedri, o Barça garante mais uma peça importante no time.

Gavi foi ao Camp Nou acompanhado de seu agente, Iván de la Peña, além de seus pais, irmã e namorada. Ele assinou o novo contrato ao lado do presidente do clube, Joan Laporta. Também estavam presentes o vice-presidente esportivo, Rafa Yuste, e o diretor esportivo, Deco.

O jogador passou literalmente metade da sua vida no Barcelona. Isto porque em 2015, há dez anos, ele deixou o Real Betis para ingressar em La Masia. Depois de subir por todas as categorias de base, fez sua estreia no time principal em 29 de agosto de 2021, com apenas 17 anos, sob o comando do técnico Ronald Koeman.

Outras renovações no Barcelona

Além disso, com a renovação de Gavi, somada às de Araújo e Pedri, restam agora apenas dois jogadores do elenco com contrato terminando em junho: Iñigo Martínez, que está próximo de renovar por mais um ano, e Robert Lewandowski, que pode ter o vínculo automaticamente prorrogado caso dispute mais da metade dos jogos oficiais na atual temporada.

Já entre os jogadores que tinham contrato até 2026, restam apenas dois com essa data final. Trata-se de Frenkie de Jong, que passou meses sem responder à oferta de renovação do Barça, mas agora se mostra disposto a continuar, e Iñaki Peña, que perdeu espaço no time após a chegada de Szczesny e pode reconsiderar seu futuro enquanto aguarda uma proposta do clube.

