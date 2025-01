Rony treina com o Palmeiras após negociação melar

Com a presença de Rony, o Palmeiras realizou mais uma sessão de treinos na manhã desta sexta-feira (31). Vale lembrar que o atacante esteve envolvido em uma negociação com o Al-Rayyan, do Catar. No entanto, a transação melou após o prazo para inscrição de novas atletas terminar.

A atividade em um dos campos da Academia do Futebol durou cerca de duas horas e teve foco na parte tática. O Verdão ainda fará uma atividade antes de visitar o Guarani no domingo (2), às 18h30. O duelo, vale lembrar, é pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A tendência é que o técnico Abel Ferreira use o time reserva, tal qual fez no empate com o Noroeste e na derrota para o Novorizontino. O treinador tem buscado rodar o elenco, utilizando força máxima principalmente nos clássicos. Assim, uma provável escalação tem Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan Elias e Raphael Veiga; Facundo Torres, Rômulo e Flaco López.

O Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com oito pontos em cinco jogos. Já o líder é o São Bernardo, com 12 pontos. O Guarani, por sua vez, é o líder do B, com sete pontos.

Além do Campeonato Paulista, o Palmeiras disputará também o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Mundial em 2025. Aliás, Verdão jogará ainda o Intercontinental caso vença a competição continental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.