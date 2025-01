Flamengo recusa proposta de clube europeu por Wesley

Wesley segue sendo alvo de clubes europeus, mas ainda permanece no Flamengo. O clube carioca recusou nesta semana uma proposta do Zenit, da Rússia, de 25 milhões de Euros (cerca de R$ 153 milhões na cotação atual) pelo lateral. A informação foi inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

O Flamengo acredita no potencial de Wesley dentro de campo e analisa o jogador como uma das peças fundamentais. Além da questão esportiva, o Rubro-Negro acredita que o lateral, de 21 anos, vai se valorizar ainda mais nesta temporada e poderá render uma venda mais robusta para o futebol europeu no futuro.

Além disso, , O Rubro-Negro deseja manter o jovem ao menos até a disputa do Mundial de Clubes, em junho, e também acredita que é possível conseguir uma oferta ainda melhor pelo lateral-direito em 2025. O clube confia que Wesley irá se valorizar ainda mais.

Só neste ano, além do Zenit, o Milan procurou o Flamengo e demonstrou interesse no lateral. No meio do ano passado o jogador quase foi vendido para a Atalanta, mas a negociação melou antes da assinatura.

O lateral se destacou durante a última temporada, com presença na seleção do Campeonato Brasileiro de 2024. Com 108 jogos pelo Flamengo, Wesley marcou dois gols e deu três assistências. Conquistou a Copa Libertadores em 2022 e duas vezes a Copa do Brasil, em 2022 e 2024.

