Sem ingressos, torcedores do Santos enfrentam chuva para acompanhar apresentação de Neymar na Vila Belmiro

Ele voltou! Neymar será apresentado em instantes para torcida do Santos na Vila Belmiro, primeira casa do astro no futebol. No entanto, de acordo com a reportagem do Jogada 10, nem todos torcedores vão conseguir acompanhar a apresentação de dentro do estádio.

Vale ressaltar que os ingressos para o evento estavam à venda por R$ 100, a inteira, e R$ 50 a meia – com menor valor para os sócios. Devido ao custo ou até mesmo pela capacidade, grande parte dos torcedores não conseguiram entradas para o evento da década, mas se nem a chuva representou impeditivo, quem dirá a falta de bilhete. O grupo de santistas vão acompanhar a apresentação do ídolo através de um telão na avenida principal da Vila, e o movimento por lá, aliás, é intenso.

A reportagem do Jogada 10 inclusive conversou com Ademir Gonçalves, de 50 anos, santista fanático que vai acompanhar do lado de fora. Otimista com o retorno do craque, o torcedor não se deixou abater pela falta de ingresso e aproveitou as férias para curtir “a vibe da Vila mais famosa do mundo”.

“Estou de férias e vim curtir a vibe da Vila mais famosa do mundo. Se fosse para ver o Neymar, maravilha, mas só de estar aqui… Coisa muito boa, muito bom. Já garante muito. Uma andorinha não faz verão (sobre a volta dele), mas acho que vai mudar o clima dentro do time, vai agregar muito. Com certeza, a partir dele, vem muito jogador para agregar muito. Neymar é Brasil, ele vai ficar até a Copa do Mundo e vai arrebentar, velho”, disse.

O evento está marcado para as 17h, e a abertura dos portões ocorreu uma hora antes, às 16h. A chuva atrapalhou o deslocamento no início, mas segundo a parcial, 14 mil torcedores comparecerão ao estádio para curtir a apresentação do reforço. Neymar, por sua vez, já está no Centro de Treinamento e deve chegar na Vila Belmiro por volta das 18h.

Apresentação de Neymar

A festa contará com cerca de 13 shows e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento. Mc GP; Kayblack; Kyan; MC WM; MC Bin; MC Lon; Lito Nuwance + Trio de Ferro; DJ Will (Racionais) e DJ Kalfani também se apresentam.

Depois das formalidades e o primeiro contato com o torcedor, Neymar vai conceder entrevista coletiva no Salão de Mármore da Vila Belmiro para imprensa brasileira e internacional. Não existe um horário exato para terminar o evento, mas a tendência é que ocorra durante todo o dia.

Neymar, que completa 33 anos na próxima quarta-feira (5), aposta no retorno ao Santos para ter visibilidade e retornar à Europa e por isso assinou contrato até o dia 30 de junho. Evidente que os planos de carreira podem mudar e, por isso, há brecha pela permanência até a Copa do Mundo 2026.