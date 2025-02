Nottingham Forest x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado, 1º de fevereiro, o Nottingham Forest recebe o Brighton às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no City Ground, e coloca frente a frente duas equipes que sonham em disputar competições europeias na próxima temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Nottingham Forest

Grande surpresa da temporada no futebol inglês, o Nottingham Forest caiu para a terceira posição após a dura goleada sofrida por 5 a 0 para o Bournemouth na última rodada. Assim, a equipe seguiu com os 44 pontos e viu o Arsenal chegar aos 47, na vice-liderança. O Liverpool, por sua vez, é líder com 53. Ao mesmo tempo, a vantagem para o City, 4º colocado, e Newcastle, em 5º, caiu para dois pontos.

Dessa maneira, o Nottingham precisa voltar a vencer na Premier League para seguir entre os quatro primeiros colocados e seguir na zona de classificação para a próxima edição da Champions.

A boa notícia é que o técnico Nuno Espírito Santo pode ter força máxima para o duelo deste sábado. A única dúvida no Forest fica por conta de Hudson-Odoi.

Como chega o Brighton

Por outro lado, o Brighton faz uma campanha mais irregular e venceu apenas dois jogos nas últimas cinco rodadas. Além disso, a equipe vem de uma derrota em casa para o Everton, por 1 a 0. Assim, o time está na 9ª posição, com 34 pontos. A diferença para o Newcastle, em 5º, lugar que garante uma vaga na próxima edição da Liga Europa, é de sete pontos.

Além disso, o Brighton enfrenta alguns desfalques importantes no elenco, entre eles o experiente Milner. Porém, a boa notícia fica por conta da presença de Welbeck, artilheiro do time na Premier League com seis gols.

Nottingham Forest x Brighton

24ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, às 01/02/2025, às 9h30 (de Brasília).

Local: City Ground, em Nottingham (ING).

Nottingham Forest: Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Anderson e Nico Domínguez; Hudson-Odoi (Jota Silva), Gibbs-White e Elanga; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Brighton: Verbruggen; Veltmand, Dunk, Van Hecke e Lamptey; Baleba e Hinshelwood; Minteh, João Pedro e Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

Assistentes: Adrian Holmes (ING) e Simon Long (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

