Brasil x Colômbia, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Já classificados para próxima fase, Brasil e Colômbia fazem duelo, neste sábado (1), às 18h (horário de Brasília) pela quinta e última rodada do Sul-Americano Sub-20. A partida vale pelo Grupo B da competição, e está marcada para o Estádio Misael Delgado. A Seleção Brasileira soma seis pontos, na terceira posição, enquanto os Cafeteros estão na segunda colocação, com sete pontos.

Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo, afinal, avançarão para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores equipes desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será para o quinto colocado.

Onde assistir

A partida ente Brasil e Colômbia, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Sul-Americano, terá a transmissão do SporTV (TV fechada) e da Conmebol TV (Youtube).

Como chega o Brasil

A equipe comandada por Ramon Menezes conseguiu se recuperar após goleada sofrida para a Argentina. No entanto, ainda não convenceu. A Seleção, aliás, levou sufoco para vencer da Bolívia e quase deixou o triunfo escapar sobre o Equador após abrir 3 a 0 de vantagem no placar. Diante disso, conquistou a classificação à próxima fase de forma antecipada. Mesmo que o Equador vença a Argentina, a Canarinho avança pelo critério de desempate.

Para a partida, Bordon, aliás, deve retornar para a zaga, enquanto o trio formado no Corinthians Breno Bidon, Gabriel Moscardo e Pedro deve começar jogando. Outra dúvida é no ataque, com Rayan e Deivid Washington disputando a vaga no comando de ataque.

Como chega a Colômbia

Do outro lado, a Colômbia, aliás, teve uma sequência um pouco melhor e está um ponto à frente do Brasil. Na estreia, empate em 1 a 1 com a Argentina com gol de Óscar Perea. Na sequência, vitória apertada sobre o Equador por 1 a 0 com gol do centroavante Neyser Villareal. Para garantir a classificação, os colombianos bateram a Bolívia por 3 a 2, gols de Montaño, Neyser Villareal e Kener González. Por fim, enfrenta a Seleção Brasileira e busca a classificação em primeiro lugar.

BRASIL x COLÔMBIA

5ª rodada do Sul-Americano Sub-20 (Grupo B)

Data-Hora: 1/2/2025 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Misael Delgado, em Velência (VEN)

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Conmebol TV (Youtube).

BRASIL: Robert; Igor Serrote, Arthur Dias (Bordon), Iago e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues (Gabriel Moscardo) e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson (Wesley) e Deivid Washington (Rayan). Técnico: Ramon Menezes.

COLÔMBIA: Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera e Juan Arizala; Kener González, Alejandro Diaz e Jordan Barrera; Andy Duvan Batioja, Óscar Perea e Neyser Villareal. Técnico: César Torres.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.