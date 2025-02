Ator de ‘Ainda Estou Aqui’ comenta permanência de Rony no Palmeiras: ‘Aí é F…’

O atacante Rony, aparentemente, seguirá no Palmeiras, já que a negociação com o Al Rayyan não deve ser concretizada. O ator Selton Mello, que tem como filme mais recente “Ainda Estou Aqui! – indicado ao Oscar de melhor filme e melhor filme estrangeiro,além de Fernanda Torres para Melhor Atriz –, criticou a situação nas redes sociais.

Em um post na página “Se Ficar P. é Pior”, o ator lamentou a permanência do atacante. Com o comentário “Aí é f…”, Mello demonstrou sua opinião sobre o assunto.

Curiosamente, Mello é são-paulino e geralmente não posta sobre futebol. A última vez que o fez foi para provocar torcedores do Flamengo em seu Instagram.

Em outra oportunidade, ele também compartilhou uma imagem de Dorival Júnior, atual técnico da seleção e ex-treinador do São Paulo, com o texto: “Estamos Dorivalizados. Obrigado”.

Rony negociou a saída do Brasil, mas não conseguiu liberação para viajar ao Catar. Assim, com as inscrições se encerrando nesta sexta-feira (31), os tratos se tornam inviáveis.

