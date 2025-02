‘Tem certeza?’: Neymar brinca ao assinar contrato com Santos

Agora é totalmente oficial. Neymar é jogador do Santos. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (31), o clube registrou o momento da assinatura do contrato entre o clube e o craque. O atacante assinou contrato até o fim de junho. Ele, aliás, terá apresentação, em evento que já está acontecendo na Vila Belmiro.

“Pode assinar, meu eterno Menino da Vila”, escreveu o clube, em vídeo descontraído do jogador ao lado do presidente Marcelo Teixeira.

“Posso assinar, tem certeza?”, brinca Neymar em pergunta a Teixeira antes de assinar o acordo.

“Posso assinar?”, pergunta de volta o presidente. “Se você quiser…”, brinca o jogador.

O retorno de Neymar é a maior negociação da história recente do clube, mesmo que, incialmente, por poucos meses. Há a possibilidade de o atacante estender o vínculo até junho de 2026.

Neymar chegou ao Brasil nesta manhã e pousou no aeroporto participar do Catarina, em São Roque, e foi recebido primeiramente com uma ação comercial do Mercado Livre. Depois ele seguiu para São Paulo, sobrevoou o Pacaembu e seguiu para a Baixada Santista na sequência para a assinatura de contrato.

O astro, afinal, ainda vai acompanhar o clássico contra o São Paulo neste sábado (01), às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. A reestreia deve acontecer contra o Botafogo-SP na outra quarta-feira (05), às 21h35, na Vila, quando o craque completa 33 anos.

