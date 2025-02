Flu Camp: crianças realizam sonho e conhecem jogadores do Fluminense

A segunda semana da Flu Camp está chegando ao fim. O evento, organizado pelo Fluminense e que contempla meninas e meninos entre 6 e 14 anos, teve seu penúltimo dia nesta sexta-feira (31). Dessa forma, foi um dia muito especial, pois as crianças realizaram o sonho de se encontrar com os jogadores profissionais do clube.

Os pequenos atletas foram ao CT Carlos Castilho, conheceram o elenco tricolor e, então, visitaram as instalações do futebol profissional do Fluminense. Mais tarde, a criançada participou de uma atividade de futebol freestyle e realizou um treino coletivo no Estádio Manoel Schwartz.

O evento começou com um café da manhã no Salão Nobre, na sede das Laranjeiras, antes das crianças partirem para o CTCC. Ao chegarem no centro de treinamento, os meninos e meninas conheceram a sala de imprensa e puderam tirar fotos com a réplica da taça da Libertadores.

O momento mais esperado foi quando o treino chegou ao fim e os pequenos atletas puderam ir ao gramado para conhecer os jogadores, que deram atenção especial às mais de cem crianças da Flu Camp, autografando camisas e tirando fotos.

Após a manhã no CTCC, a programação seguiu em Laranjeiras, então, com uma atividade de futebol freestyle com Abner Fonseca (futsal) e seus companheiros, que também participaram do treinamento coletivo no gramado do Estádio Manoel Schwartz.

“O dia foi muito bom, o CT é maravilhoso. É o meu terceiro ano na Flu Camp e é muito legal visitar lá. Mas a parte que mais gostei foi quando peguei um autógrafo do Riquelme”, relatou João Felipe Bernardelli, de dez anos.

