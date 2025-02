Plano de adaptação, talento e equipe preparada, como Neymar pode voltar a atuar em alto nível no futebol brasileiro?

Neymar chegou a São Paulo nesta sexta-feira (31), logo após o anúncio oficial de sua contratação pelo Santos. Sua chegada alimentou as expectativas do time, que retorna da Série B com a esperança de dias melhores. Contudo, o histórico de lesões do atacante levanta questionamentos sobre sua capacidade de manter o alto nível de desempenho.

Assim, uma das metas será mantê-lo saudável para a disputa dos principais campeonatos do país durante seu período no Peixe. De acordo com Flávia Magalhães, médica do esporte, especialista em gestão de saúde e performance de atletas, que atua com futebol há mais de 20 anos, é preciso implementar um programa de condicionamento físico específico para o jogador.

“Para evitar novos problemas no futuro, é recomendado que se realizem avaliações biomecânicas regulares para identificar e corrigir desequilíbrios, adotem estratégias de prevenção específicas, como exercícios proprioceptivos e de estabilidade articular, e garantam períodos adequados de recuperação entre jogos e treinos. Mesmo com um calendário exigente, o futebol brasileiro ainda oferece um ambiente mais familiar e de menor pressão, o que pode beneficiar psicologicamente o atleta”, aponta a médica.

Equipe que acompanha Neymar pode fazer a diferença

Segundo Thiago Fukuda, fisioterapeuta esportivo membro da Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física), Neymar conta com uma equipe altamente qualificada para ajudá-lo a se readaptar ao ritmo do futebol brasileiro e potencializar seu desempenho.

“Um jogador desse nível tem estrutura, capacidade e um staff composto de ótimos profissionais, que irão ajudá-lo a minimizar o tempo de adaptação. Claro que o que conta muito é o talento do atleta, que já tem uma certa experiência e tende a saber lidar bem com essa situação, mesmo vindo de um campeonato com uma carga de treinos e jogos menor que no Brasil”, comenta o fisioterapeuta.

Além disso, Fukuda ainda completa que, mesmo com as lesões recorrentes, o camisa 10 possui totais condições de voltar a melhor versão de sua carreira.

“Há muitos casos de atletas que, após lesões de tornozelo e joelho, tratadas cirurgicamente ou de forma conservadora, retornaram ao mesmo nível de antes. A recuperação física e mecânica é possível com a dedicação do atleta. E, mesmo em casos onde o atleta está em uma fase mais avançada da carreira, o talento, como exemplo do Neymar, compensa eventuais mudanças no estilo de jogo”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.