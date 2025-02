Flamengo está perto de vender Lorran a clube da Rússia

O Flamengo está por detalhes de sacramentar a venda do jovem Lorran para o CSKA, da Rússia. Após muitas converas, os clubes se acertaram sobre a forma de pagamento pelo meia de 18 anos: serão 8 milhões de euros (R$ 48,7 milhões) pagos ainda em 2025 pelo jogador. A informação é do jornalista Diogo Dantas, do “O Globo”.

Flamengo e CSKA já entraram em acordo pelo valor da transferência de Lorran do Rubro-Negro para o clube russo. O Flamengo havia exigido uma quantia superior a oferecida anteriormente e o CSKA concordou em pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual) pelo jogador.

Em 2024, ainda com Tite, Lorran ganhou espaço no time principal e chegou a fazer algumas partidas como titular. Lorran teve a oportunidade, inclusive, de marcar um gol contra o Corinthians no Maracanã. No entanto, foi perdendo espaço e não tem tanto prestígio com Filipe Luís.

O jovem jogador soma 35 jogos com a camisa do Flamengo, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Rubro-Negro renovou o contrato do jovem até o fim de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões).

O jogador, que já informou a diretoria do Flamengo que não quer permanecer no clube, sequer foi relacionado para a viagem da equipe para Belém. O clube carioca a disputa da Supercopa do Brasil, diante do Botafogo, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Mangueirão.

Se Lorran fechar com o CSKA, da Rússia, o Flamengo perderá mais um atleta para o futebol europeu. Mais cedo, o Rubro-Negro confirmou o empréstimo de Alcaraz ao Everton, da Inglaterra.

