Bournemouth x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25, com o líder em campo. Neste sábado, 1º de fevereiro, o Liverpool visita o Bournemouth às 9h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth vive um grande momento e vem de uma grande vitória por 5 a 0 sobre o Nottingham Forest, sensação do futebol inglês nesta temporada. Dessa maneira, a equipe está na 7ª posição, com 40 pontos, apenas um a menos que o Manchester City, que abre o G-4 da Premier League.

Contudo, o Bournemouth terá uma série de desfalques no duelo deste sábado. Isto porque Marcos Senesi, James Hill, Julian Araujo, Alex Scott, Eres Unal, Luis Sinisterra, Adam Smith e o brasileiro Evanilson, estão fora do time.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o líder isolado da Premier League, com 53 pontos, seis de vantagem para o vice-líder Arsenal. Além disso, os Reds têm um jogo a menos que seus principais concorrentes pelo título.

Para o jogo fora de casa, o técnico Arne Slot volta a escalar o time titular, após poupar seus principais jogadores na derrota para o PSV, na última rodada da fase de grupos da Champions. Mesmo com o resultado, a equipe terminou na liderança isolada e garantiu vaga direta nas oitavas de final na principal competição de clubes do mundo.

Contudo, o desfalque confirmado fica por conta de Diogo Jota, lesionado. Já Curtis Jones aparece como dúvida. Por fim, a boa notícia é que Joe Gomez, recuperado de lesão, deve retornar ao time.

Bournemouth x Liverpool

24ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, às 01/02/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth.

Bournemouth: Kepa Arrizabalaga; Lewis Cook, Illia Zabarnyi, Dean Huijsen e Milos Kerkez; Ryan Christie e Tyler Adams; David Brooks, Justin Kluivert e Antoine Semenyo; Dango Ouattara. Técnico: Andoni Iraola.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Robertson; Ryan Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai e Cody Gakpo; Luís Diaz. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Darren England (ING).

Assistentes: Akil Howson (ING) e Steve Meredith (ING).

VAR: John Brooks (ING).

