Corinthians enfrenta crise financeira, mas expert em auditoria aponta caminhos para recuperação

O Corinthians, um dos clubes mais populares do Brasil, vive um momento crítico em suas finanças. De acordo com dados divulgados no fim do ano passado, a dívida total do clube chegou a R$ 2,3 bilhões. Com uma parte significativa relacionada à Neo Química Arena, estádio inaugurado em 2014. O cenário preocupa torcedores e especialistas, que veem a gestão financeira como o principal desafio para a sustentabilidade do time nos próximos anos.

Gustavo Braga, profissional formado em ciências contábeis pela FECAP e com uma década de experiência na área. Incluindo passagens por empresas de auditoria do porte das Big Four, analisa a situação com cautela.

“Hoje, o Corinthians enfrenta um momento muito crítico. O clube tem um fluxo de caixa muito debilitado e precisa de governança eficiente e controle financeiro rigoroso para garantir sua sustentabilidade”, afirma.

Braga, que atualmente aprimora seus estudos no exterior, destaca que a dívida elevada compromete a gestão do clube e, sem um controle mais rígido, os passivos podem continuar crescendo, agravando ainda mais a crise.

“Se o Corinthians conseguir focar em uma boa gestão eficiente e controle rigoroso de gastos, somados à captação de receitas com avanços no campeonato, venda de atletas e patrocínios, a força da marca do Corinthians pode ajudar na recuperação financeira”, explica o especialista, que atuou em auditoria das demonstrações financeiras e controles SOX de grandes empresas e do maior banco do Brasil e seus controladores.

Marca valiosa

A marca do Corinthians, reconhecida nacional e internacionalmente, é apontada por Braga como um ativo valioso que pode ser melhor explorado.

“A força da marca do Corinthians pode ser melhor explorada para impulsionar ainda mais a sua recuperação financeira”, diz o expert em auditoria.

Ele também ressalta que a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não é, em sua visão, a melhor solução para o clube no momento.

“Eu não vejo hoje a SAF como a melhor opção para o Corinthians. O clube pode superar essa crise sem precisar abrir mão da sua identidade e controle.”

Para o especialista, o caminho para a recuperação financeira passa por uma gestão profissionalizada, aumento na arrecadação e planejamento estratégico.

“O foco deve sempre estar na gestão financeira e profissionalizada, aumento na arrecadação e planejamento estratégico para equilibrar as finanças. Manter a competitividade em campo também é crucial, pois atrai investidores e gera mais receita”, afirma Braga. “Qualquer contrato de investidor ou patrocínio está ligado aos avanços do clube. Quanto mais o Corinthians avança em campeonatos, mais receita ele pode captar.”, complementa.

Braga, que já atuou em auditorias de grandes empresas brasileiras, tanto de capital aberto quanto fechado, acredita que o Corinthians pode se reerguer com boas práticas contábeis.

“Otimizar receitas, reduzir riscos e melhorar a posição no mercado são passos essenciais. A saúde financeira de um clube como o Corinthians não depende apenas do desempenho em campo, mas também de uma gestão responsável e eficiente”, conclui.

Corinthians e a Fidelização Digital

Além disso, Braga aponta outro ponto que poderia ser crucial para a recuperação financeira: a mobilização mais eficiente da base de torcedores e a fidelização digital.

“O Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil, e qualquer engajamento na área social é impressionante. Na venda de produtos, na compra de ingressos ou até mesmo em notícias, o engajamento do Corinthians supera o que muitas marcas ou empresas tentam fazer”, destaca.

O especialista sugere que o clube crie um modelo de receitas baseado em experiências para os torcedores, aprimorando programas de fidelidade e estabelecendo parcerias estratégicas.

“Melhorar o programa de sócio-torcedor e torná-lo mais vantajoso, com parcerias e estratégias bem definidas, pode fazer com que o Corinthians consiga captar mais torcedores, fidelizá-los e ter um fluxo de caixa mais previsível, sustentável e recorrente”, explica.

Braga também menciona a possibilidade de parcerias com fintechs e plataformas de pagamento, que poderiam oferecer benefícios como cashback e microtransações atreladas ao consumo de produtos licenciados do clube.

“Nos Estados Unidos, muitas empresas investem pesado em produtos licenciados, o que gera um fluxo de caixa importante e recorrente”, afirma.

