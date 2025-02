Léo Linck é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo

O goleiro Léo Linck, nova contratação do Botafogo, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (31) e, assim, está liberado para estrear pelo Alvinegro. O atleta de 23 anos iniciou sua carreira no Athletico-PR em 2015 e estava no clube desde então.

Apesar de já vir treinando no CT Lonier, o arqueiro foi anunciado pelo clube carioca na última quarta-feira (29). A negociação com o Glorioso foi de 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões). Assim, o Athletico-PR manteve 20% dos direitos do goleiro em uma possível venda.

Léo Linck chega para preencher a posição do goleiro Gatito Fernández, que deixou o Botafogo para atuar no Cerro Porteño (PAR). No momento, John é o titular no gol da equipe que é atual campeão da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

O próximo desafio do Alvinegro é no clássico contra o Flamengo, pela decisão da Supercopa do Brasil, que reúne o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. O confronto está marcado para este domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará.

