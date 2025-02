Brest x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25. Neste sábado, 1º de fevereiro, o Brest recebe o PSG às 13 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Stade Francis-Le Blé, e o time parisiense quer manter vantagem na liderança da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Brest

Os donos da casa estão na 8ª posição da Ligue 1, com 28 pontos e vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre, fora de casa. Mas, o duelo mais recente do Brest foi na derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, no qual a equipe se despediu da Champions 2024/25, eliminada na primeira fase.

Além disso, o Brest tem alguns problemas para o jogo contra o PSG. Bradley Locko, Jordan Amavi, Massadio Haidara e Jonas Martin, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG é o líder com folga do Campeonato Francês e está a passos largos para mais um título nacional. Isto porque a vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha é de 10 pontos. Além disso, o time parisiense vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Stuttgart na Champions que garantiu a vaga para os playoffs da principal competição de clubes do planeta.

A boa notícia é que o técnico Luis Enrique não terá desfalques de última hora para o jogo deste sábado. Ao mesmo tempo, o lateral-esquerdo Nuno Mendes está recuperado de lesão e pode voltar ao time titular.

Brest x PSG

20ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sábado, às 01/02/2025, às 13h (de Brasília).

Local: Stade Francis-Le Blé, em Brest (FRA).

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinale e Zogbe; Camara, Magnetti e Faivre; Del Castillo, Ajorque e Sima. Técnico: Éric Roy.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Doue e Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

VAR: Yohann Rouinsard (FRA).

