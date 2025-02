Santa Cruz x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santa Cruz recebe o Sport neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Líder da tabela do Estadual, o Tricolor soma 10 pontos conquistados em com três vitórias e um empate. Assim, perdeu apenas uma partida até o momento. Por outro lado, mesmo invicto no torneio, o Leão da Ilha ocupa a quarta colocação, com nove pontos. Até aqui, foram duas vitórias e três empates do Rubro-Negro e, caso vença, poderá assumir momentaneamente o topo da classificação.

Onde assistir

O clássico será transmitido pela Globo (TV aberta para PE), Goat (streaming) e TV FPF (YouTube).

Como chega o Santa Cruz

O Santinha vem de uma vitória sobre o Retrô por 1 a 0, em casa, pela última rodada do Estadual. Agora, quer aproveitar novamente o fator casa para somar mais pontos e seguir na liderança isolada do campeonato. Porém, a equipe comandada por Itamar Schulle terá dois desfalques importantes para a partida: Gilvan e Matheus Melo. Aliás, o treinador fez suspense sobre os possíveis substitutos dos atletas. Recém-contratado, o camisa 10 Rafinha estará disponível pela primeira vez, mas ainda não será titular da equipe.

“Rafinha vai estar à disposição para entrar numa parte do jogo, atuando entre 20 e 30 minutos, pela forma que ele está trabalhando”, revelou Itamar.

Como chega o Sport

Com três vitórias consecutivas, os visitantes chegam embalados para o duelo. Aliás, o professor Pepa fará seu primeiro clássico no comando do Rubro-Negro. Nas três primeiras partidas do Estadual, a equipe entrou com o time sub-20. Posteriormente, o técnico iniciou a rodagem dos jogadores no elenco principal. Portanto, a escalação deve mudar para a próxima partida.

“Esta sequência de jogos, alternando a equipe, alternando os jogadores, para dar consistência e minutos a todos, como eu já disse, acho que há uma altura em que vamos estabilizar em termos… Quando é que vamos estabilizar? Quando sentirmos que os jogadores estão preparados para fazer 90 minutos. Mas isso demora. Portanto, estamos a seguir o nosso plano e o nosso caminho”, disse Pepa.

Santa Cruz x Sport

6ª rodada do Campeonato Pernambucano

Data e horário: 01/02/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Arruda, Recife (PE)

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Matheus Vinícius e William Alves e Rodrigues; Balotelli, Lucas Siqueira, Israel e João Pedro; Douglas Skilo e Thiaguinho. Técnico: Itamar Schulle

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Marcelo Ajul, Chico, Dalbert (Di Plácido); Hyoran, Fabrício Domínguez, Titi Ortíz (Lucas Lima); Lenny Lobato, Gustavo Maia (Barletta), Gonzalo Paciência. Técnico: Pepa

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Marcelo van Gasse e Rafael Alves (RS)

