Neymar é apresentado com festa na Vila Belmiro!

Acabou a espera! Após mais de três de horas de festa, Neymar enfim teve o seu primeiro contato com a torcida do Santos. Por volta das 19h50, o craque subiu as escadas do estádio, sendo chamado após o show de Projota. O astro entrou no gramado com sua tradicional faixa e a camisa 10 nas costas, levando, os cerca de dez mil santistas a loucura na Vila Belmiro.

Primeiras palavras

Próximos passos

Neymar chegou ao Brasil nesta sexta (31) e pousou no aeroporto participar do Catarina, em São Roque. Depois ele seguiu para São Paulo, sobrevoou o Pacaembu e seguiu para a Baixada Santista, na sequência, para a assinatura de contrato. O astro ainda vai acompanhar o clássico contra o São Paulo neste sábado (01), às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. A reestreia deve acontecer contra o Botafogo-SP, na outra quarta-feira (05), às 21h35, na Vila, quando o craque completa 33 anos.

