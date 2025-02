Atalanta x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Neste sábado, 1º de fevereiro, a Atalanta recebe o Torino às 14h (de Brasília), em partida válida pela partida de abertura da 23ª rodada do Calcio. O duelo acontece no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Atalanta

Atual campeã da Liga Europa, a Atalanta faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Gasperini e está na terceira posição do Campeonato Italiano, com 46 pontos, na zona de classificação para a próxima edição da Champions. Ao mesmo tempo, a diferença para o líder Napoli é de sete pontos.

Contudo, a equipe empatou na última rodada da fase de liga da Champions e terá que disputar os playoffs do mata-mata para buscar uma vaga nas oitavas de final.

Além disso, a Atalanta terá desfalques importantes neste sábado. Isto porque Ademola Lookman e Scamacca, lesionados, são baixas confirmadas.

Como chega o Torino

Por outro lado, o Torino faz uma campanha irregular no Campeonato Italiano e está na 11ª posição, com 26 pontos. Mas, a equipe vem de uma vitória no Calcio e quer aproveitar o bom momento para arrancar pontos da Atalanta.

A boa notícia é que o Torino poderá contar com o retorno de Ali Dembele, que cumpriu suspensão, mas ainda não terá Duván Zapata, que segue lesionado.

Atalanta x Torino

23ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, às 01/02/2025, às 14h (de Brasília).

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo (ITA).

Atalanta: Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Torino: Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Gineíte; Lázaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Técnico: Vanoli.

Árbitro: Marco Piccinini (ITA).

