Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia recebe o Vitória neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor de Aço está na terceira colocação do estadual, com oito pontos e busca, em casa, igualar a pontuação de seu grande rival, o Leão da Barra, que ocupa o topo da tabela, somando 11. Assim, confira as principais informações do clássico.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil (canal aberto) e da TVE Bahia (Youtube).

Como chega o Bahia

Com três vitórias consecutivas na temporada, o Tricolor chega embalado para o primeiro clássico do ano. Aliás, a equipe quer aproveitar o fator casa para se aproximar da liderança do torneio. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni tem desfalques. São eles: os zagueiros Gabriel Xavier e David Duarte e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que seguem em transição física. Além disso, se recuperando de lesão, o lateral-direito Santi Arias e o volante Michel Araújo também estão fora. Por fim, Willian José também desfalca o time, já que passa por recondicionamento físico.

Como chega o Vitória

O líder do campeonato vem de duas vitórias seguidas no torneio, sobre Colo Colo e Jacobina. Para tentar se isolar no topo da tabela, terá alguns retornos para o clássico fora de casa. Assim, o técnico Thiago Carpini poderá contar com o zagueiro Edu e o volante Willian Oliveira, que se recuperaram de problemas físicos. O atacante Janderson treinou com o grupo após torção no tornozelo e, assim, tem chances de entrar em campo. Porém, por outro lado, a equipe tem três desfalques confirmados: Camutanga e Caio Vinícius, em transição física, e o lateral-esquerdo Lucas Esteves, que recorreu à CNDR para tentar liberação do Rubro-Negro para defender o Grêmio.

Bahia x Vitória

6ª rodada do Campeonato Baiano

Data e horário: 01/02/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Bahia: Danilo Fernandes, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick (Jean Lucas) e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga (Cauly) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Vitória: Lucas Arcanjo, Neris, Wagner Leonardo e Zé Marcos (Willian Oliveira); Raul Cáceres, Ronald, Ricardo Ryller (Baralhas), Wellington Rato e Hugo; Gustavo Mosquito e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto

Onde assistir: TVE (canal aberto e Youtube) e TV Brasil (TV aberta)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.