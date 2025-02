São Paulo finaliza preparação e deve ir com força máxima contra o Santos

O São Paulo finalizou nesta sexta-feira a preparação no CT da Barra Funda para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Neste sábado (1), às 20h30 (de Brasília), as equipes se enfrentam pela sexta rodada do Paulistão. O técnico Luis Zubeldía poupou os titulares na vitória por 2 a 1 contra a Portuguesa, com isso a tendência é que o Tricolor vá com força máxima para o duelo.

Assim, o provável São Paulo tem: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar e Luciano; Calleri.

Os garotos campeões da Copinha Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Maik e Matheus Alves treinaram novamente com o elenco principal. A expectativa, aliás, é que alguns deles sejam relacionados para o clássico San-São.

O São Paulo ainda não tem nenhuma derrota na temporada, com três vitórias e um empate no Paulistão, além dos dois empates na pré-temporada nos Estados Unidos, pela FC Series. O Tricolor, portanto, colocará a sua invencibilidade em 2025 à prova contra o Santos, neste sábado. O Peixe, por sua vez, vem de três derrotas consecutivas e busca voltar a vencer neste início de ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.