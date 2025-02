Efeito Neymar? Jair pode desistir do Botafogo e ficar no Santos

A novela da contratação (ou não) de Jair ganhou novos capítulos entre Botafogo e Santos. E com direito à possibilidade de um desfecho inesperado. No dia de sua apresentação oficial como novo atacante do Peixe, nesta sexta-feira (31), na Vila Belmiro, Neymar pode ser, então, o pivô de uma reviravolta no caso.

Segundo a emissora “TNT”, Jair pode mudar de ideia e não desembarcar no Rio de Janeiro quando terminar sua participação no Sul-Americano da Venezuela, pela Seleção Brasileira sub-20. Afinal, o defensor desejaria permanecer no Santos, clube que o revelou e que agora conta com Neymar por, no mínimo, nos próximos cinco meses.

Para reforçar o time com Jair, o Botafogo cedeu o centroavante Tiquinho, em uma operação de 3 milhões de euros (R$ 18,1 milhões) para abater o valor do jovem do beque. Os paulistas terão de ressarcir o Glorioso caso o defensor não vista a camisa do Mais Tradicional.

Sem Jair, o Botafogo conta com poucas opções para a zaga. Bastos e Barboza são os titulares absolutos. Mas Halter está de saída para o Vitória, e Kawan vai para o Juventude. O clube carioca também negocia com David Ricardo, do Ceará.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.