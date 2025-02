Botafogo é recebido com festa em Belém do Pará

Assim como o Flamengo, o Botafogo desembarcou em Belém do Pará com muita festa. Na chegada ao hotel, diversos torcedores pediram fotos e autógrafos dos jogadores campeões brasileiros e da Libertadores. O Glorioso está no Norte do país para a disputa, em jogo único, da Supercopa do Brasil, contra o Rubro-Negro, no Mangueirão, no próximo domingo (2).

O zagueiro Barboza foi um dos nomes mais festejados do elenco. Além de atender os fãs, ele também parou para falar com a imprensa.

“É um clima de final, é muito bonito o carinho do torcedor. Há muito tempo eles deveriam estar aqui esperando a gente. Um abraço, um beijo ou uma foto para eles é muita coisa, nós não vamos perder muito tempo fazendo isso. Depois, tenho que mostrar tudo isso dentro de campo”, salientou o argentino que vai se naturalizar uruguaio para defender a Celeste Olímpica.

Barboza minimizou o fato de o Botafogo ainda não ter contratado um treinador. A equipe, assim, está desde a primeira rodada do Campeonato Carioca sob a responsabilidade de Carlos Leiria, do time sub-23 do Alvinegro.

“Para a gente, a temporada começou alguns dias atrás contra o Fluminense, mas agora é um jogo decisivo, uma final. Estamos, então, mentalizando e temos muito objetivo de ser campeão. O Botafogo tem técnico. É o Carlos (Leiria). Estamos, portanto, trabalhando desde janeiro, temos uma ideia e preparação para o jogo”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.